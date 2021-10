Rave abusivo a Spinaceto, arrivano Carabinieri e Polizia

ROMA – Dalle prime ore della mattina il tempestivo intervento di Carabinieri e Polizia ha consentito di porre fine a un rave abusivo in un campo in via Giuseppe Lopez, zona Spinaceto. Intervenute le forze dell’ordine hanno immediatamente fatto cessare il tutto, impedendo l’ulteriore diffusione della musica e facendo uscire tutti i partecipanti, previa loro identificazione.

I piccoli gruppi di giovani sono stati fatti defluire in sicurezza, anche grazie all’ausilio della Polizia Stradale. Sul posto presenti Digos, Polizia Scientifica e i Carabinieri del Nucleo Informativo del Gruppo di Ostia per gli aspetti di competenza. Identificati anche gli organizzatori, la cui posizione è al vaglio. Tutta l’area è stata ripulita e messa in sicurezza.

