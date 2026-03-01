domenica, 1 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDORavenna, 16enne accoltella ragazzo sul bus: lui in comunità, arrestati i genitori
ravenna,-16enne-accoltella-ragazzo-sul-bus:-lui-in-comunita,-arrestati-i-genitori
Ravenna, 16enne accoltella ragazzo sul bus: lui in comunità, arrestati i genitori
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ravenna, 16enne accoltella ragazzo sul bus: lui in comunità, arrestati i genitori

Redazione-web
By Redazione-web

-

7
0

(Adnkronos) – Un 16enne è stato denunciato nel Ravennate con l’accusa di lesioni aggravate dopo avere accoltellato uno studente 19enne a una coscia, forse per motivi legati all’uso di stupefacenti. I genitori del minore sono stati arrestati dopo avere reagito ai carabinieri nel corso della successiva perquisizione domiciliare.  

I fatti verso le 8 di sabato quando a Riolo Terme, su un autobus di linea carico di studenti, partito da Faenza e diretto all’istituto alberghiero, il 16enne, già noto alle forze dell’ordine, dopo averlo minacciato, ha colpito con un coltello alla gamba uno degli studenti presenti, un 19enne. Una volta a Riolo, non appena le porte del mezzo si sono aperte, l’aggressore è fuggito mentre il ferito, soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Faenza dove, dopo essere stato medicato, è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.  

Sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti i carabinieri della Stazione di Riolo Terme già avvertiti telefonicamente dal conducente il quale nel frattempo si era premurato di evitare il panico tra i passeggeri del bus gestendo la situazione. Le ricerche dell’aggressore hanno permesso di individuarlo poco dopo. Il coltello usato, di cui si era già disfatto, è stato trovato in un cassonetto.  

In casa 16enne, i genitori hanno mostrato insofferenza al controllo proferendo frasi ingiuriose nei confronti dei militari. L’atteggiamento aggressivo della coppia si sarebbe trasformato dopo pochi istanti in una vera e propria aggressione con tanto di calci, pugni e spintoni. I due sono stati arrestati con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il minore è stato affidato a una comunità come disposto dalla Procura dei Minorenni di Bologna.  

Previous article
Daniele Scardina, come sta l’ex pugile: “Sogno di tornare a camminare”
Next article
Iran, Meloni sente i leader di Giordania, Oman e Ue. Poi informa Mattarella

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, la battuta di Conti alla moglie scatena polemiche. E lui replica: “Ha riso con me”

(Adnkronos) - Carlo Conti mette la parola fine sull'ultima polemica di Sanremo 2026. Oggi, domenica 1 marzo, il conduttore ha risposto a chi lo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

FantaSanremo, LDA e Aka7even trionfano: la classifica finale

(Adnkronos) - LDA e Aka 7even hanno vinto il FantaSanremo, il fantasy game dedicato al Festival di Sanremo. Sul podio del 'gara bilaterale' al...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Referendum giustizia, pm Di Matteo: “D’accordo con Gratteri, mafiosi e grandi criminali voteranno Sì”

(Adnkronos) - "Sono perfettamente d'accordo con Nicola Gratteri. Insieme alle persone per bene che voteranno Sì, voteranno Sì i massoni, i grandi architetti del...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

‘Ecco qual è l’endgame di Israele e Usa’. L’analisi dell’esperto israeliano

(Adnkronos) - Mentre la campagna militare congiunta di Israele e Stati Uniti contro l’Iran entra in una fase ad alta intensità, con attacchi mirati...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.