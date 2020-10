Ravezzani esulta: “La sentenza non poteva essere diversa. Vi spiego…”

Fabio Ravezzani, giornalista di Telelombardia, negli ultimi giorni è stato molto ostile al Calcio Napoli (in particolare verso il presidente De Laurentiis, reo di aver violato il protocollo antiCovid). Il collega commenta così la sentenza del Giudice sportivo Mastrandrea che ha comminato al Napoli il 3-0 a tavolino più la penalizzazione di un punto in classifica. Queste le parole del collega riprese dalla nostra redazione:

“La cosa incredibile è che qualcuno per oltre una settimana abbia cercato di produrre improbabili giustificazioni per cambiare una sentenza che non poteva essere diversa. Juve-Napoli: 3-0 a tavolino.