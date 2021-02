Ravezzani ironizza: “L’ASL di Genova può fare come quella di Napoli e bloccare gli azzurri in hotel”

Il giornalista Fabio Ravezzani, non nuovo ad attacchi del genere, ironizza sul Napoli dopo le positività riscontrate quest’oggi a Koulibaly e Ghoulam.

Il tweet di Ravezzani

“Ma l’Asl di Genova potrebbe fare come l’Asl di Napoli con l’Empoli e bloccare in hotel i calciatori partenopei che sono stati a contatto con i due positivi” scrive sul proprio account Twitter il giornalista, commentando la notizia in merito alla partenza del Napoli questa sera per Genova, autorizzata dall’ASL del capoluogo campano. In allegato il post.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/FabRavezzani/status/1357733743440650249″]

