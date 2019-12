Categoria: Primi piatti

Per la pasta fresca

Farina 00 220 g

Uova 115 g (circa 2 medie)

Per il ripieno

Radicchio 220 g

Brigante 200 g

Porri 1

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per il sugo

Passata di pomodoro 300 g

Basilico 4 foglie

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Scalogno 1

Preparazione

Ravioli ripieni di radicchio, passo 1

Per realizzare i ravioli ripieni di radicchio, iniziate dalla pasta fresca: su un piano di lavoro o in una ciotola versate la farina, create un buco al centro e versate le uova. Mescolate inizialmente con la forchetta (1), poi impastate (2) fino a renderlo omogeneo ed elastico. Avvolgete con pellicola (3) e lasciate riposare a temperatura ambiente per una mezz’oretta.

Ravioli ripieni di radicchio, passo 2

Nel frattempo preparate il sugo per il condimento: mondate e tritate lo scalogno (4). Tuffatelo in padella con un filo d’olio e mescolate spesso mentre fate soffriggere per qualche istante (5). Versate la passata di pomodoro (6), aggiungendo anche un po’ d’acqua.

Ravioli ripieni di radicchio, passo 3

Salate, pepate e lasciate cuocere a fuoco dolce (7) con coperchio per circa 30 minuti. Una volta pronto, spegnete il fuoco e aggiungete qualche foglia di basilico (8). Passate al ripieno dei ravioli: lavate e mondate il radicchio (potete rimuovere le parti più coriacee della costolatura e ottenerne 150 g totali), poi tritalelo finemente (9).

Ravioli ripieni di radicchio, passo 4

Eliminate le estremità del porro, rimuovete il primo e il secondo strato quindi tagliatelo a rondelle sottili (10). In un tegame fate scaldare leggermente un filo d’olio, poi versate il porro (11) e soffriggete qualche minuto mescolando spesso. A questo punto unite il radicchio (12) e mescolate ancora.

Ravioli ripieni di radicchio, passo 5

Salate e pepate a piacere (13) e lasciate appassire qualche minuto (14). Poi trasferite tutto in una ciotola per far intiepidire (15).

Ravioli ripieni di radicchio, passo 6

Nel frattempo grattugiate il formaggio Brigante con una grattugia a fori larghi (16) e unitelo al radicchio oramai intiepidito (17). Riprendete la pasta fresca e dividete il panetto in due (18).

Ravioli ripieni di radicchio, passo 7

Con il mattarello tirate le due porzioni di impasto per ottenere una sfoglia rettangolare dello spessore di circa 1 mm (se usate la macchina tirapasta, penultimo livello). Stendete una delle due sfoglie sul piano di lavoro e farcite con mucchietti di ripieno al radicchio e formaggio, cercando di distanziarli di 2-3 cm l’uno con l’altro (20). Spennellate con acqua le parti di pasta fresca dove non c’è il ripieno (21), in modo da far aderire l’altra sfoglia.

Ravioli ripieni di radicchio, passo 8

Adagiate la seconda sfoglia a coprire (22) e pressate bene tra un mucchietto di ripieno e l’altro per far aderire e uscire l’aria (23). Con una rondella tagliapasta ricavate i ravioli (24).

Ravioli ripieni di radicchio, passo 9

Stendeteli man a mano su un canovaccio pulito e asciutto (25). Portate a bollore un tegame capiente colmo d’acqua e quando bolle salate, quindi lessate i ravioli per 2-3 minuti (26). Potete cuocerne un po’ alla volta. Poi scolateli (27)

Ravioli ripieni di radicchio, passo 10

e versateli nel sugo (28). Mescolate delicatamente (29) e servite i ravioli ripieni di radicchio ben caldi (30).

Conservazione

Potete congelare i ravioli crudi per circa 1 mese in freezer.

I ravioli cotti vanno consumati al momento oppure si possono conservare in frigo in un contenitore ermetico per 1 giorno.

Consiglio

Potete condire i ravioli ripieni di radicchio con burro e salvia oppure con una fonduta al formaggio.

Potete utilizzare per il ripieno un altro formaggio come uno di pecora poco stagionato.

continua a leggere sul sito di riferimento