ray-ban-stories,-ecco-come-funzionano-gli-smart-glasses-usati-dalla-‘consigliera’-di-sangiuliano

ROMA – Sono dei veri e propri ‘occhiali intelligenti’, degli occhiali che possono scattare foto e girare video, ascoltare musica, effettuare chiamate e persino trasmettere in livestream direttamente da Facebook e Instagram. Il tutto senza tirar fuori il telefono dalla tasca, ma grazie a delle funzionalità associate ai dispositivi collegati a Meta. Gli smart glasses della marca Ray-Ban sono ricercatissimi sul web dopo la vicenda che ha coinvolto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e la sua ‘consigliera’ Maria Rosaria Boccia. L’influencer campana, 41 anni, avrebbe usato questi occhiali proprio per fare delle riprese all’interno di Montecitorio, nel suo ruolo di ‘consigliera’ del ministro della Cultura. Ruolo più volte smentito dalle fonti ufficiali. A scovare il ‘trucchetto’ è Selvaggia Lucarelli che sul ‘Fatto Quotidiano’ scrive: “Non si potrebbe andare in giro con un cellulare a riprendere uffici e attività dentro Montecitorio, a eccezione della sala stampa, della sala interviste e poco altro. Poi mi accorgo che mentre riprende si scorgono le sue mani – libere – che gesticolano e tengono perfino una cartelletta. Ma quindi come fa a impugnare il cellulare per riprendere? Ed ecco che mi accorgo della scritta in alto: ‘Creato con Ray-Ban Meta’“.

COME FUNZIONANO E QUANTO COSTANO I RAY-BAN STORIES

Ma come funzionano i Ray-Ban Stories? Per utilizzare gli smart glasses Ray-Ban Meta è necessario, innanzitutto, connettere gli occhiali a uno smartphone e all’app Meta. All’interno degli occhiali è presente un tasto per spegnere definitivamente gli occhiali, su un’asta, invece, è presente un tasto fisico di scatto per foto e video, ma per attivarli si può anche dire ‘Hey Meta, fai una foto’ o ‘Hey Meta, fai un video’. ​Il LED di acquisizione si attiva e avverte le persone intorno a te che stai registrando. “Niente di illegale”, scrive Boccia sui social e in una storia su Instagram sottolinea che quando vengono usati si accende una spia laterale sulla montatura. Niente spy stories, dice lei, è tutto legale e alla luce del sole. Gli occhiali completamente carichi durano fino a 6 ore se si fa un uso moderato, fino a 3 ore con streaming continuo. Il prezzo? A partire dai 329 euro, come si legge sul sito ufficiale Ray-Ban e si possono scegliere tra tre delle iconiche montature.

Intanto, il Comitato di sicurezza della Camera dei Deputati ha avviato un’indagine interna sulle registrazioni audio e video effettuate da Maria Rosaria Boccia tra le mura di Palazzo Montecitorio.

L’articolo Ray-Ban Stories, ecco come funzionano gli smart glasses usati dalla ‘consigliera’ di Sangiuliano proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it