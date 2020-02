Raz Degan contro gli sferati Alba Parietti e Lemme a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Raz Degan a Live Non è la D’Urso contro le sfere nel momento uno contro tutti. L’ex fidanzato di Paola Barale torna negli studi di Barbara D’Urso ad una settimana esatta per rispondere alle domande degli sferati tra cui si nascondono Alba Parietti, Lemme e Eva Grimaldi.

Ecco il video Mediaset trasmesso nella puntata odierna.

Alba Parietti contro Raz Degan a Live – Non è la D’Urso: “tu sei un narcisista…perchè la storia con Paola Barale non ha avuto seguito?”, ma l’attore replica: “mi chiami narcisista e metti in dubbio il mio amore, ma non è così. Non so perché Paola Barale non ne vuole parlare, il nostro rapporto prima dell’isola è stato già terminato da due anni”.

Ma dietro le sfere di Live – Non è la D’Urso c’è anche Lemme che attacca Raz Degan dandogli del fallito: “lui ha fatto un furto, 51 anni rubati a Cristo non ha concluso nulla nella vita. Ex modello, pittore fallito, ha fatto quattro filmetti e si atteggia a guru”.

