Re Carlo compie 77 anni, torta-castello e “Happy Birthday” in Galles

Re Carlo compie 77 anni, torta-castello e “Happy Birthday” in Galles

Il festeggiamento al castello di Cyfarthfa

Merthyr Tydfil (Galles), 14 nov. (askanews) – “Happy Birthday” cantata in coro e una torta a forma di castello per Re Carlo III che ha festeggiato i 77 anni. Il festeggiamento di compleanno è arrivato durante una visita al castello di Cyfarthfa in Galles, con la moglie Camilla e il dolce, pan di Spagna alla vaniglia con marmellata e crema al burro, lo richiamava nella forma.A Londra sono stati sparati colpi di cannone per celebrare ufficialmente l’occasione, mentre il sovrano, tra i vari appuntamenti, ha inaugurato un deposito ferroviario sotto la pioggia nel Sud del Galles.

