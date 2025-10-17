re-carlo-e-camilla-in-italia,-il-23-ottobre-l’incontro-con-papa-leone-xiv

(Adnkronos) – I Reali d’Inghilterra saranno in visita di Stato alla Santa Sede il prossimo 23 ottobre, quando saranno ricevuti in udienza da papa Leone XIV. La visita, illustrata nei dettagli in un briefing in Vaticano, sarà articolata e vivrà momenti di spiritualità come ha chiesto Re Carlo. Il sovrano inglese e la Regina consorte Camilla arriveranno in Vaticano giovedì prossimo dall’Arco delle Campane alle 10.45, quindi l’accoglienza ufficiale e il colloquio con il Papa nella Biblioteca del Palazzo Apostolico alle 11.

Ci saranno poi incontri paralleli alle 11.45- come ha spiegato il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni: Re Carlo incontrerà il segretario di Stato, card. Pietro Parolin e Camilla visiterà la Cappella Paolina. Alle 12.10 ci sarà nella Cappella Sistina un momento di preghiera per la cura del Creato guidato dal Papa e dall’arcivescovo di York Stephen Cottrell. La preghiera sarà animata dal coro reale e da quello pontificio.

“Re Carlo e’ anche il capo della chiesa anglicana e ha desiderato che la visita alla S. Sede includesse anche un momento spirituale di preghiera col Papa”, ha spiegato mons. Flavio Pace, segretario del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani. Successivamente, nella Sala Regia (ore 12.45) ci sarà l’incontro con personalità che si occupano della cura della casa comune prima del congedo dei reali. “Un momento- ha spiegato suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero allo Sviluppo Umano Integrale – per evidenziare e riaffermare l’impegno del Papa, Francesco prima e ora Leone, della S. Sede, e di Re Carlo III alle tematiche ambientali . Impegno che poi ciascuno sviluppa nel proprio ambito. C’è un lavoro continuo per accelerare il cambiamento”.

I Reali saranno accompagnati dall’arcivescovo di York perché l’arcivescova di Canterbury, Sarah Mullally, sarà insediata il prossimo 25 marzo. Ci sarebbero stati problemi se già si fosse insediata? “Il caso non si pone perché non è ancora installata. Noi comunque nei dialoghi teologici non selezioniamo i partner”, ha tagliato corto mons. Pace.

La visita del Reali a Roma proseguirà nel pomeriggio: alle 14.45 saranno nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura dove a Re Carlo sarà insignito di un titolo onorifico ad personam. Anche qui, nel luogo di ritrovo ecumenico per eccellenza , ci sarà un altro momento liturgico.

La visita di Re Carlo , che lo scorso 9 aprile incontro’ papa Francesco a Santa Marta riprogrammando l’incontro all’ultimo momento per la salute di Bergoglio, avviene a pochi giorni dall’assegnazione da parte del Papa del titolo di Dottore della Chiesa a san John Henry Newman, il cardinale teologo inglese canonizzato da Francesco nel 2019 alla presenza di Carlo, allora principe di Galles. Il 1 novembre- per il conferimento del titolo -ci sarà un’alta delegazione dall’Inghilterra.