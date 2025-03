Re Carlo III compra una casa da oltre 3 milioni di sterline: un regalo per Camilla

ROMA – Un regalo, un gesto d’amore per la sua Camilla. Re Carlo III ha comprato una casa del valore di 3,8 milioni di sterline come dono alla sua consorte. La tenuta, The Old Mill, è adiacente alla Ray Mill House, la casa che Camilla acquistò nel Wiltshire, in Inghilterra, dopo il divorzio dall’ex marito Andrew Parker Bowls.

Secondo quanto scrive il Daily Mail, il sovrano ha usato fondi privati per l’acquisto. Il motivo del regalo risiede dietro la scoperta che la villa era stata adocchiata da un possibile acquirente che ne avrebbe voluto fare una location per matrimoni. Per mantenere la riservatezza della regina che ama profondamente la villa, oltre che la sua sicurezza, Carlo ha così deciso di procedere con la compravendita. Camilla abita stabilmente a Clarence House, ma mantiene il suo rifugio che nel 1996 costò 850mila sterline.

