re-carlo-iii-e-la-regina-camilla-al-quirinale,-l’incontro-con-mattarella

ROMA – Re Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in visita di Stato in Italia, sono stati al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ha partecipato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ad accoglierli nel Cortile d’onore al loro arrivo al Quirinale il capo dello Stato con la figlia Laura mentre vengono intonati l’inno britannico e l’inno d’Italia. Schierati i corazzieri.

Viaggia con bandiera tricolore e lo stemma reale dei Windsor, l’auto sulla quale il re e la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno attraversato il centro di Roma. Dopo gli onori militari nel Cortile d’onore del Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la figlia Laura, ha accompagnato Carlo e Camilla, sulla panoramica terrazza delle statue al Quirinale per assistere al passaggio delle frecce tricolore e delle Red Arrows (la pattuglia nazionale del Regno Unito – RAF). A seguire, la presentazione delle rispettive delegazioni nella Sala del Bronzino, lo scambio di onorificenze e i colloqui nello Studio alla Vetrata, al termine dei quali i Sovrani lasceranno il Palazzo.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in rappresentanza del Governo, ha poi accompagnato’ le Loro Maestà all’Altare della Patria per la deposizione di una corona d’alloro al sacello del Milite Ignoto.

Domani, nella mattina del 9 aprile, il presidente Mattarella e Carlo III interverranno al seminario “Energia pulita per la crescita”, all’interno del Complesso architettonico di Testaccio. In serata, i reali torneranno al Quirinale per il Pranzo di Stato offerto in loro onore dal Presidente Mattarella, alla presenza delle alte Cariche dello Stato.

La Visita di Re Carlo III e della Regina Camilla si concluderà giovedì 10 aprile a Ravenna, dove ad attenderli ci saranno il Presidente Mattarella e la figlia Laura. Nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale, parteciperanno alla cerimonia dell’80° anniversario della liberazione della provincia di Ravenna, avvenuta il 10 aprile del 1945, a opera delle truppe Commonwealth e delle forze partigiane. Al termine, i due Capi di Stato si recheranno all’aeroporto di Forlì per la cerimonia di congedo.

