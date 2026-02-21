Re Carlo non si opporrà all’eventuale rimozione di Andrea dalla successione

Roma, 21 feb. (askanews) – Buckingham Palace non si opporrà ai piani per rimuovere Andrea Mountbatten-Windsor dalla linea di successione reale. E’ quanto riporta il Guardian che cita fonti reali. Queste ultime hanno indicato oggi che Re Carlo III non ostacolerà il Parlamento se questo volesse garantire che l’ex principe non possa mai ascendere al trono.

Mountbatten-Windsor, arrestato questa settimana con l’accusa di abuso d’ufficio, rimane l’ottavo in linea di successione al re, nonostante sia stato privato di tutti i titoli reali e sollevato da qualsiasi incarico ufficiale.

L’arresto è avvenuto dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato documenti che lasciano intendere che Mountbatten-Windsor abbia passato informazioni governative riservate al condannato per reati sessuali su minori Jeffrey Epstein e ad altri contatti mentre svolgeva il ruolo di inviato commerciale del Regno Unito.