Re Carlo, nuova casa da 3 milioni di sterline per amore di Camilla

(Adnkronos) –

Re Carlo ha comprato una nuova casa. La privacy dei reali britannici non ha prezzo, soprattutto se si tratta di quella della regina Camilla, messa a repentaglio da possibili feste del vicinato nei fine settimana.

È per questo motivo che re Carlo ha staccato un assegno di 3 milioni di sterline (oltre 3 milioni e mezzo di euro) per far dormire sogni tranquilli all’amata moglie nei weekend che trascorre a Raymill House, la casa nel Wiltshire da cui Camilla si rifiutò di separarsi dopo aver sposato Charles e che è sempre stato il suo rifugio lontano dai riflettori.

Pur di far stare serena la regina, il sovrano ha acquistato la dimora The Old Mill, situata proprio accanto alla sua casa (a neanche 10 metri), per paura che potesse esser trasformata in una location per matrimoni: ipotesi che – riferiscono fonti reali citate dai media britannici – ha causato “grande ansia” nella regina.

“Pensateci – ha riferito una fonte al The Mail on Sunday – Decine di invitati a un matrimonio che si divertono ogni fine settimana proprio dall’altra parte della recinzione”. E così, il mese scorso, mentre crescevano le preoccupazioni anche per il potenziale rischio per la sicurezza della regina, il re – ha dichiarato un amico di Camilla al tabloid britannico – è intervenuto all’ultimo minuto per proteggere la privacy della moglie, bloccando la vendita a un potenziale acquirente, che avrebbe cercato di “massimizzare l’uso commerciale della proprietà attraverso affitti per vacanze a breve termine e rendendola un luogo per matrimoni”, e acquistando la tenuta con fondi privati. L’Old Mill – ha aggiunto – sarà ora affidato a un “inquilino sottoposto a controlli di sicurezza” che garantirà che venga utilizzato in modo “appropriato”.

“Il nuovo accordo è una soluzione pragmatica, poiché rappresenta sia un solido investimento finanziario sia un modo per salvaguardare la privacy di Sua Maestà, la sua protezione e il continuo godimento della sua amata casa, senza che vengano utilizzati fondi pubblici”, ha dichiarato un’altra fonte. “So quanto sia grata e sollevata, soprattutto considerando tutto lo stress e le ansie aggiuntivi dell’anno appena trascorso”. È a Raymill House che Camilla si è ritirata dopo i funerali di Stato e il periodo di lutto che hanno seguito la morte della regina Elisabetta nel settembre 2022 e dove trascorre tutto il tempo possibile quando non deve a recarsi a Highgrove House nel Gloucestershire e a Clarence House a Londra, le residenze ufficiali che condivide con Carlo.

Più che mai, dicono gli amici, è grata per le abitudine che la tenuta porta con sé. “Ha i suoi cavalli, porta a spasso i suoi cani e ama trascorrere il tempo con la sua famiglia”, ha detto un’amica della regina. Raymill e The Old Mill sorgono lungo un tratto tranquillo del fiume Avon, che serpeggia attraverso antichi terreni agricoli. Il vecchio mulino risale alla conquista normanna, mentre il vicino villaggio di Lacock è menzionato nel Domesday Book. Qui sono state girate scene di film in costume come ‘Orgoglio e pregiudizio’ e ‘Le cronache di Cranford’, nonché scene dei film di ‘Harry Potter’. Camilla acquistò Raymill nel 1995 per 850.000 sterline (oltre un milione di euro) dopo il divorzio da Andrew Parker Bowles. Costruito in stile italiano intorno al 1860, vanta quasi 5 ettari di giardini e frutteti e ha una piscina appartata e recintata che si dice sia molto amata dai suoi nipoti.