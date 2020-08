di Amadeo-Martín Rey y Cabieses

I popoli hanno poca memoria: è una delle tragedie dell’umanità. Un’altra è quanto sia difficile ottenere una buona reputazione -che richiede decenni di lavoro – e quanto sia facile per coloro che hanno fatto poco per il bene comune distruggere ferocemente i meriti sudati. In effetti, come avvoltoi di fronte a una preda morente, un’intera folla di repubblicani da salotto si è avventata su re Juan Carlos, membri di un’estrema sinistra anacronistica che ha fallito in ogni Paese dove ha governato – e che, in parte, e per nostra sfortuna, ora governa la Spagna – e gli indipendentisti creati nel laboratorio dell’odio e dell’ignoranza,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Re don Juan Carlos, amnesia collettiva proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento