Re-open Eu, l’Europa lancia un’app per il turismo nell’era del Covid

AGI – La Commissione europea ha lanciato l’app Re-open Eu, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS, che consentirà di avere informazioni complete sulla situazione sanitaria e sulle misure normative sui trasporti dei paesi dell’Unione in era Covid-19. Il lancio segue il successo della piattaforma web Re-open Eu, che è stata visitata quasi 8 milioni di volte dal suo lancio a metà giugno.

Re-open Eu app, come il precedente sito web, fornirà informazioni complete e aggiornate sulla situazione sanitaria, sulla sicurezza e sulle misure di viaggio in tutti gli Stati membri dell’Ue, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

