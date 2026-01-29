real-estate,-giandomenico-brunetti:-punto-su-milano-nel-2026

“Prezzi ancora su, scambi stabili, scelta sempre più strategica”

Roma, 29 gen. – Prezzi destinati a salire nel 2026, compravendite che si mantengono stabili e un mercato degli affitti che, nonostante una flessione nel 2025, resta su livelli elevati e punta ancora verso l’alto. È il quadro tracciato da Giandomenico Brunetti di Living Immobiliare Milano, che fa il punto sul real estate a Milano per il 2026 a partire dai numeri e dalle dinamiche che, secondo l’operatore, guideranno il mercato nei prossimi mesi. “Diciamolo subito, i prezzi nel 2026 aumenteranno. Togliamoci dalla testa il fatto che nel 2026 i prezzi scenderanno, che c’è una flessione immobiliare. Secondo la sua analisi il 2025 si è chiuso a Milano con prezzi medi “circa 5.100-5.200 euro al metro quadro” e per il 2026 “si prospetta un aumento che porterà gli immobili mediamente a 5.700-5.800 euro al metro quadro”, definendolo “un aumento importante”. Sul fronte della domanda, Brunetti prevede un andamento senza scossoni: “La domanda rimarrà stabile, quindi ci sarà sempre chi vorrà comprare una casa, chi vorrà non andare in locazione e quant’altro”. Un elemento che, nella sua lettura, può sostenere l’orientamento all’acquisto è legato al credito: “I mutui ci stanno leggermente facendo respirare, quindi stanno leggermente scendendo i tassi di mutuo, quindi questo sicuramente incentiverà l’acquisto”.Capitolo affitti: Brunetti segnala che “la locazione nel 2025 ha avuto una forte flessione”, ma aggiunge che i livelli restano alti e la direzione per il 2026 è di nuovo in salita: “I prezzi delle locazioni sono molto alti, continueranno comunque a salire Per il 2026 si prospetta un aumento che andrà dai 20 euro al metro quadro a circa 23-24 euro al metro quadrato”.Infine, l’indicazione operativa che Brunetti rivolge a chi sta valutando l’acquisto a Milano nel 2026 è netta: “Bisogna fare attenzione a comprare casa oggi deve essere una scelta strategica più che di cuore”. E sintetizza i tre criteri decisivi: “Attenzione alla zona, al piano e ai servizi che ti offre la città non acquistate di cuore, ma acquistate in maniera strategica, perché un buon acquisto oggi è la vostra tranquillità di domani”