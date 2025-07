real-madrid-juve-1-0,-bianconeri-eliminati-negli-ottavi-del-mondiale-per-club

(Adnkronos) – Il Real Madrid batte la Juventus per 1-0 negli ottavi di finale del Mondiale per club e elimina i bianconeri. La sfida di Miami viene decisa dal gol di Gonzalo Garcia, a segno al 53′ con un colpo di testa. La Juve gioca un ottimo primo tempo e crea almeno 3 palle gol ma non brilla per concretezza, in particolare con Kolo Muani. Il Real Madrid cambia passo in avvio di ripresa, preme e trova il gol decisivo. I blancos controllano il match e non concedono chance alla Juve, che chiude l’avventura in America.

Il 30 giugno l’Inter è stata sconfitta 2-0 dal Fluminense ed eliminata.