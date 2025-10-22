Real Madrid-Juventus 1-0, Bellingham manda ko i bianconeri – Rivivi il match

mercoledì, 22 Ottobre , 25

Atalanta-Slavia Praga 0-0, la Dea spreca: solo pari per Juric

(Adnkronos) - Pareggio e nessun gol a Bergamo...

Al Gruppo Snatt premio ‘Impresa sostenibile 2025’ del Sole24ore

(Adnkronos) - Il Gruppo Snatt, leader nella logistica...

Real Madrid-Juventus 1-0, super Di Gregorio non salva Tudor: decide Bellingham

(Adnkronos) - Il Real Madrid batte la Juventus...

Sinner ‘snobba’ le critiche per il no alla Davis: “Le accetto, ma ho già detto tutto”

(Adnkronos) - Jannik Sinner 'snobba' le critiche dopo...
Sconfitta per la Juventus al Bernabeu. I bianconeri sono stati battuti oggi, mercoledì 22 ottobre, dal Real Madrid per 1-0 nella terza giornata di Champions League. A decidere la partita il gol al 57′ di Jude Bellingham. Con questi tre punti la squadra di Xabi Alonso sale a 9 punti, mentre quella di Tudor rimane ferma a quota 2, frutto dei pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal.  

Nella prossima giornata di Champions League la Juventus sfiderà lo Sporting Lisbona all’Allianz Stadium. 

 

