Luka Jovic, attaccante del Real Madrid in uscita, piace a molti. Il serbo però è gradito specialmente a due club di Serie A: Napoli e Milan. Entrambe le squadre italiane infatti stanno valutando il classe ’97 come centravanti del futuro. Ma, secondo il quotidiano inglese Daily Mail, il giocatore preferirebbe altre destinazioni.

NIENTE NAPOLI PER JOVIC, C’E’ IL LEICESTER

Secondo il Daily Mail, infatti, il serbo sarebbe vicinissimo al Leicester. Le foxes avrebbero pronta un’offerta di 31 milioni, che probabilmente verrà presentata nei prossimi giorni ai blancos. Notizia decisamente inaspettata, considerando quanto detto da Il Mattino ieri in rassegna. Infatti, stando a Il Mattino, sull’agenda del procuratore Fali Ramadani, c’è in programma l’incontro col Napoli per la settimana prossima. Il dirigente vuole capire a che punto è la trattativa per Victor Osimhen e se ci sono le carte per intavolare una trattativa tra la società partenopea e il suo assistito.

L’ANNATA DI JOVIC E IL POSSIBILE FUTURO

Il giocatore ha un talento indiscusso ma la stagione col Real Madrid non è andata affatto bene, ed è finito in fondo alle gerarchie di Zinedine Zidane, complici anche una serie di infortuni.

Il serbo però potrebbe rilanciarsi e potrebbe farlo proprio in Serie A, oppure in Premier come detto poc’anzi. I rossoneri infatti – così come riportato da Tuttosport – hanno già incontrato, due giorni fa, l’agente del classe ’97. C’è però un ostacolo a tale trattativa: l’ingaggio. L’attaccante infatti percepisce 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra troppo grande per le casse della squadra di Stefano Pioli.

The post Real Madrid, niente Napoli per Jovic: il serbo è vicino al Leicester appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento