Real Madrid tutto su Fabian, pronto un grande investimento in estate

Una cosa è sicura, sia in entrata che in uscita, questo mercato vedrà il Napoli come una delle protagoniste. Tanti gli scenari che stanno prendendo forma in questi mesi, scenari che preannunciano un estate movimentata. Per quanto riguarda le cessioni, sono due le trattative che impegneranno di più il Napoli. Se per la questione Koulibaly l’interesse dei club è presente ma non concreto, per Fabian Ruiz il discorso è differente. Il Real Madrid sembrerebbe seriamente intenzionato ad acquistare l’ex Betis.

AS: pronto l’assalto del Real Madrid per Fabian

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo As, il Real non avrebbe mai smesso di seguire il talento spagnolo del Napoli: Fabian Ruiz. Sempre secondo le parole del sito spagnolo, i 13 volte vincitori della Champions League vorrebbero tentare l’affondo decisivo, con un offerta considerevole, già questa estate per assicurarsi le prestazioni dell’ex Betis. Il Napoli però non ha ancora abbandonato l’idea di trovare una intesa per rinnovare il contratto del giocatore.

