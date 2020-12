Real Sociedad, ancora in dubbio Silva e Oyarzabal. Col Napoli torna Illaramendi

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Real Sociedad, la prima allo Stadio Diego Armando Maradona, dato che il nome è stato ufficializzato la scorsa settimana. Agli azzurri basta un pareggio per passare il turno, addirittura in caso di non vittoria dell’AZ con un solo punto i partenopei avrebbero anche la sicurezza del primo posto nel girone. Gli spagnoli invece non sono padroni del proprio destino, i tre punti sono l’unico modo per passare il girone, anche se, come il primato del Napoli, dipende tutto dal risultato dell’AZ contro il Rijeka. Il tecnico Imanol Alguacil rischia di giocare senza due degli uomini più importanti della rosa: David Silva e Mikel Oyarzabal.

REAL SOCIEDAD A NAPOLI SENZA OYARZABAL E SILVA

La squadra basca ha lavorato questa mattina, da alcune foto sul sito ufficiale possiamo notare come i due giocatori sopra citati hanno svolto lavoro personalizzato. Sono entrambi in dubbio per la partita con gli azzurri, ne ha parlato anche il tecnico Alguacil, che ha spiegato la situazione infortuni. Recuperato invece l’ex Real Madrid Illaramendi, perno del centrocampo della squadra di San Sebastian.

Di seguito le parole dell’allenatore Alguacil.

“David è un giocatore che conosce il suo corpo alla perfezione, aveva buone sensazioni il giorno prima della partita e si sentiva pronto per giocare. Nel riscaldamento, però, ha avuto un fastidio nel punto in cui si era già infortunato due settimane fa e abbiamo deciso insieme di non rischiare. Partirà per Napoli e spero che possa giocare”.

La Real, però, ieri non ha comunicato gli esiti degli esami strumentali a cui si è sottoposto l’ex Manchester City e il dubbio, inevitabilmente, si scioglierà solo tra oggi e domani. La Real Sociedad, insomma, non arriva a Napoli nelle migliori condizioni psico-fisiche, ma le motivazioni per una partita che può significare tanto, anche dal punto di vista economico, spingono Alguacil a crederci fino in fondo:

“Siamo un po’ giù di morale per non aver vinto l’ultima di campionato, ma da 17 partite ufficiali giochiamo meglio dei nostri avversari e a Napoli andremo con questa mentalità. Non abbiamo dubbi: siamo capaci di vincere”.

The post Real Sociedad, ancora in dubbio Silva e Oyarzabal. Col Napoli torna Illaramendi appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento