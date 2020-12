Giovedì prossimo quella tra Napoli e Real Sociedad sarà una sfida importantissima ai fini della qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Gli spagnoli, reduci dal pareggio interno contro il Rijeka, arriveranno all’ombra del Vesuvio con il coltello tra i denti, dal momento che la vittoria, probabilmente, potrebbe essere l’unica opzione per qualificarsi al prossimo turno. Il tecnico Alguacil però dovrà fare a meno dell’uomo più importante, Mikel Oyarzabal, capitano e stella della squadra basca.

REAL SOCIEDAD SENZA OYARZABAL

Il calciatore basco ha subito una lesione muscolare e difficilmente recupererà per la sfida con il Napoli di giovedì prossimo. Il classe ’97 è già a quota sette reti in stagione, di certo la sua assenza potrebbe sconvolgere i piani dell’allenatore Imanol Alguacil. Proprio il tecnico tra l’altro, ha parlato della prossima partita con gli azzurri. Di seguito le parole.

“Visto il pareggio tra gli azzurri e l’AZ, siamo costretti ad andare a Napoli per vincere. Se giocheremo come all’andata, sono convito che questa squadra vincerà il confronto contro i partenopei”.

Gli azzurri invece saranno qualificati se non perdono in casa contro i baschi. Dunque basta un punto in casa per essere matematicamente ai sedicesimi di finale di Europa League. Il pareggio però, potrebbe non bastare per il primo posto. Infatti in caso di successo dell’AZ, saranno gli olandesi a concludere primi in virtù dei migliori scontri diretti. Dunque per essere certo del primo posto e avere un sorteggio, sulla carta, più agevole (evitando le big che provengono dalla Champions) il Napoli dovrà vincere con la Real Sociedad.

The post Real Sociedad, contro il Napoli non ci sarà Oyarzabal: infortunio per lo spagnolo appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento