l Napoli riparte dall’Europa League. Domani si giocherà la gara valida per l’ultima giornata della fase a gironi di questa faticosa Europa League, giocata in un momento complesso e ogni settimana. Gli azzurri hanno dominato quasi tutte le gare, perdendo però la prima in casa contro l’Az Alkmaar. Una gara che rischia di pesare molto nel caso di arrivo a pari punti di azzurri e olandesi. Il Napoli dovrà dunque difendersi vincendo o pareggiando contro la Real Sociedad, aspettando poi di capire il risultato che verrà dalla Croazia, dove giocare e vincere non è certo tra le cose più semplici. Nel frattempo oggi, vigilia della gara, hanno avuto luogo le conferenze dei protagonisti. Per la Real Sociedad ha parlato Nacho Monreal.

LEGGI QUI LE ULTIME SUL RICORSO SU JUVE NAPOLI

Napoli-Real Sociedad, le parole di Monreal

“Napoli? E’ una partita molto speciale. Con questa sfida ci giochiamo la qualificazione e lo facciamo in casa loro. E’ un ottimo test, stiamo mettendo in campo un buon calcio e, se saremo precisi davanti alla porta, porteremo a casa un ottimo risultato. Assenze? Mancano giocatori molto validi ma sono sicuro che chi li sostituirà si esprimerà al massimo. Faremo tutto il possibile per passare il turno.

Real Sociedad? Mi fido molto della mia squadra, siamo giovani e forse non avremo grande esperienza ma con voglia di fare bene in campo. Dobbiamo sfruttare tutte le occasioni.

Che partita sarà? Molto aperta e combattuta fino alla fine. In occasione della gara di andata abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con loro e meritavamo di più. Daremo tutto e cercheremo di vincere”.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

The post Real Sociedad, Monreal: “Domani ci giochiamo tanto. All’andata meritavamo noi, mi fido della mia squadra” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento