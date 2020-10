Real Sociedad-Napoli, il report dell’allenamento di rifinitura degli azzurri

Domani sera ci sarà Real Sociedad-Napoli, gara valida per la seconda giornata di Europa League. Quest’oggi, prima della partenza per la Spagna, c’è stato l’allenamento di rifinitura. I canali ufficiali azzurri hanno riportato il report della seduta tattica andata in scena in quel di Castelvolturno.

Real Sociedad-Napoli, il report dell’allenamento

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Real Sociedad per la seconda giornata di Europa League in programma in Spagna domani alle ore 21.

La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento.

Successivamente la rosa si è divisa in 3 gruppi che sono stati impegnati rispettivamente in torello, seduta tattica ed esercitazioni di passaggi.

Chiusura con partitina a campo ridotto”.

