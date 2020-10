Real Sociedad-Napoli, infortunio per Insigne: fuori! Entra Lozano

Brutte notizie in casa Napoli: Lorenzo Insigne si è fermato al minuto 21 contro la Real Sociedad. Di seguito i dettagli in merito all’infortunio.

Insigne fuori: problema muscolare. C’è Lozano

Il capitano del Napoli ha avvertito una fitta al muscolo della coscia sinistra: il napoletano è uscito al minuto 21 per fare spazio a Hirving Lozano. Il numero 24 è uscito con le proprie gambe dal campo, sintomo che forse si è fermato per tempo. Gattuso spera di poterlo avere per la sfida contro il Sassuolo.

