Real Sociedad-Napoli, le ultime sulla formazione di questa sera – SKY

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli questa sera, per la gara contro la Real Sociedad, varerà un discreto turnover. Senza però cambiare modulo né snaturare la squadra.

Real Sociedad-Napoli, le ultimissime di formazione

Si parte dal 4-2-3-1 dunque, ma con interpreti diversi. In porta Ospina, mentre in difesa sono confermati Hysaj, Koulibaly, Manolas e Mario Rui. L’unico a riposare sarà Di Lorenzo. In mezzo al campo Demme e Lobotka, con Bakayoko in panchina. Fabian Ruiz sarà avanzato sulla trequarti e ai suoi lati avrà Insigne e Politano. Petagna sarà la punta. Riposo dunque per Lozano, Mertens ed Osimhen. Anche i rientranti Zielinski ed Elmas non partiranno dal 1′.

