Il Napoli riparte dal solito giovedì di Europa League, dove affronterà la squadra più ostica del suo girone F: la Real Sociedad. Gli spagnoli sono primi in classifica nella Liga e hanno subito solo 4 goal in 5 partite. Uno scontro tra due delle difese meno battute d’Europa. Gli azzurri però dovranno riscattare la pessima figura rimediata contro l’Az Alkmaar giovedì scorso, una sconfitta pesante che può mettere in discussione l’intero cammino europeo azzurro. Proprio per questo il gruppo squadra partirà quest’oggi con le idee chiare per essere da subito feroci e cercare di fare risultato a San Sebastiàn.

LEGGI QUI LA NOTIZIA DEL RINNOVO DI GATTUSO FINO AL 2025

Real Sociedad Napoli, giornata di conferenze

Giornata di vigilia a Real Sociedad-Napoli, match valido per la seconda giornata del gruppo F di Europa League. Quest’oggi all’Anoeta di San Sebastian sono programmate le conferenze stampa della vigilia, con Alguacile e Gattuso che si susseguiranno in sala stampa per presentare la difficile sfida di domani sera. Il Napoli partirà a breve, dunque Gattuso parlerà per ultimo. Ecco il programma:

Alle ore 18 parleranno il tecnico basco Imanol Alguacile e il difensore Aritz Elustondo.

Alle ore 19 toccherà a Gennaro Gattuso e al centrocampista Fabian Ruiz.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

The post Real Sociedad-Napoli, oggi le conferenze della vigilia: il programma appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento