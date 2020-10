Real Sociedad prima in Liga dopo 17 anni e Silva fa ancora il mago: tutti i dati sull’avversaria del Napoli

Giovedì sera il Napoli sarà ospite della Real Sociedad all’Anoeta di San Sebastián per la seconda gara del gironi di Europa League. Gli azzurri arrivano dalla sconfitta casalinga contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar, mentre gli spagnoli hanno trionfato in trasferta per 1-0, battendo il Rijeka.

Real Sociedad prima dopo 17 anni

Una vittoria quella della Real che certifica la grande stagione che stanno conducendo, pur in un momento storico tanto complicato, anche nel campionato locale. Mentre barcolla il Barcellona nella metà destra della classifica, la Real Sociedad è prima con 14 punti in 7 giornate, rincorsa dal Real Madrid al momento con 13 punti ma un match ancora da disputare. L’ultima volta che gli spagnoli si sono trovati così in alto nella Liga è stato 17 anni fa, stagione 2002-03.

Il mago David Silva

Tuttavia quanto si sta verificando fino a questo momento non è fortuna né casualità, ma impegno e progettualità, che vanno avanti già da qualche anno. La squadra è diretta da Imanol Alguacil, ex calciatore della Real Sociedad e tecnico in tutte le categorie, fino al debutto in prima squadra nel 2018. L’allenatote può contare su tanti elementi validi, principalmente sul mago David Silva. Il contributo del centrocampista ex Manchester City spesso passa in sordina, ma la sua manovra è sublime e necessaria. Oltre a essere un noto fornitore di assist, come in due occasioni nella sfida ultima contro l’Huesca.

Willian José, Isak, Oyarzabal, Portu, Bautista, Januzaj, Barrenetxea sono gli altri elementi preziosi da cui è costituita la squadra, che ha raggiunto ieri le tre vittorie consecutive in campionato, battendo tra le altre Betis, Getafe e appunto Huesca. Il dato più impressionate è relativo al numero di gol messi a segno: 14 nelle prime 7 giornate, di cui due tripletta e un poker. Gol subiti? Soltanto tre…

