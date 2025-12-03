realme-gt-8-pro:-il-flagship-del-2025-tra-fotografia-ricoh-gr,-potenza-ai-e-design-sostenibile

(Adnkronos) – in collaborazione con realme

realme ha lanciato sul mercato il GT 8 Pro, un dispositivo che ambisce a competere nel segmento dei top di gamma non solo per le specifiche tecniche, ma anche per l’attenzione alla personalizzazione e all’efficienza energetica. Il lancio è stato caratterizzato dalla presentazione di specifiche di punta, tra cui la potenza di calcolo, l’innovazione fotografica e l’inedita enfasi sulla sostenibilità costruttiva.

Il realme GT 8 Pro introduce elementi di design che strizzano l’occhio alla sostenibilità e alla personalizzazione fisica. La variante Urban Blue si distingue per il pannello posteriore realizzato in finta pelle di organosilicio, ottenuta da materiali riciclati e coloranti naturali. Questo materiale offre una texture unica e una maggiore resistenza all’usura rispetto alla pelle vegana tradizionale. La robustezza del dispositivo è inoltre certificata, raggiungendo i livelli di resistenza ad acqua e polvere IP68 e IP69, che assicurano una protezione completa.

Un elemento distintivo è lo Switchable Camera Bump, un sistema che consente di personalizzare l’estetica del modulo fotocamera, sebbene la modularità sia estetica piuttosto che funzionale. Questa vena sportiva trova la sua massima espressione nella GT 8 Pro Dream Edition, creata in co-creazione con Aston Martin Aramco F1 Team, che incarna l’anima delle corse con un design ispirato al Racing Green e un’interfaccia utente dedicata.

Il sistema fotografico è il risultato di una collaborazione quadriennale con RICOH GR, volta a replicare su smartphone l’esperienza di street photography. Il dispositivo integra il RICOH GR Camera System e i suoi cinque filtri ispirati alle pellicole iconiche (come Pellicola Positiva e Monotono), conferendo alle immagini un carattere distintivo.

A livello hardware, il GT 8 Pro presenta il primo teleobiettivo Ultra Clarity da 200MPnel suo segmento, dotato di un sensore flagship da 1/1.56″. Questo modulo offre uno zoom lossless fino a 12x e una lunghezza focale 3x ideale per i ritratti, affiancato da una fotocamera ultra-grandangolare da 50MP. Le capacità video includono la registrazione in 4K a 120fps con Dolby Vision e 8K a 30fps, con supporto per modalità Log a 10-bit per il controllo avanzato.

Il cuore del GT 8 Pro è il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, prodotto con processo $text{3nm}$ di TSMC, affiancato dal chip Hyper Vision+ AI. Questa architettura a Dual Flagship Chipset garantisce prestazioni ai vertici della categoria Android, superando i 4 milioni di punti su AnTuTu e promettendo un incremento prestazionale del 20% e un miglioramento dell’efficienza energetica del 35%.

A sostegno delle prestazioni elevate, specialmente in ambito gaming, il dispositivo integra un sistema di raffreddamento 7K Ultimate VC e la tecnologia AI Gaming Super Frame, che assicura frame rate stabili fino a 144Hz anche in scenari di doppio utilizzo intensivo.

L’autonomia è gestita da una batteria da 7000mAh, valore che ridefinisce gli standard per un flagship. La ricarica è supportata da tecnologia cablata Ultra Charge da 120W e ricarica wireless da 50W. L’esperienza visiva è garantita dall’HyperGlow Display 2K a 144Hz, che raggiunge un picco di luminosità di 7000 nit, garantendo una visibilità ottimale in tutte le condizioni di luce e il supporto per gli standard 4K a120 fps con Dolby Vision.

Il dispositivo opera con la nuova realme UI 7.0, basata su Android 16, con funzionalità di Intelligenza Artificiale progettate per ottimizzare l’esperienza utente. Funzionalità come AI Notify Brief riassumono automaticamente notifiche e impegni, mentre AI Framing Master fornisce suggerimenti in tempo reale per la composizione fotografica.

Contestualmente al lancio dello smartphone, sono stati presentati gli auricolari open-ear realme Buds Clip. Questi auricolari, che pesano solo 5,3 grammi per unità e utilizzano l’algoritmo proprietario NextBass per migliorare l’audio, integrano una funzionalità distintiva: l’AI Translator in real time, che supporta 32 lingue. Con questa integrazione, realme estende l’influenza dell’IA oltre lo smartphone, rafforzando il proprio ecosistema AIoT.

Il realme GT 8 Pro è disponibile in Italia nelle colorazioni Diary White e Urban Blue