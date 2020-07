Reazione a Catena 2020, Gli Scioglilingua hanno vinto 69.000 euro: ecco chi sono

Va a Gli Scioglilingua la prima vincita alta di Reazione a Catena 2020. Dopo una primissima vittoria di edizione andata a I Sali e Scendi, nella puntata di oggi, venerdì 17 luglio, sono stati i nuovi campioni del quiz di Rai 1 ad essere incoronati vincitori. Nonostante il venerdì 17, da chi ci crede ritenuto nefasto, i tre giovani concorrenti sono comunque riusciti ad accaparrarsi una cifra niente male.

Reazione a Catena 2020, Gli Scioglilingua hanno vinto 69.000 euro

Gli Scioglilingua hanno vinto ben 69.000 euro in gettoni d’oro. Dopo aver accumulato un montepremi potenziale pari a 138.000 “bigliettoni”, al gioco finale i tre nuovi campioni di Reazione a Catena 2020 hanno dimezzato soltanto per comprare il “terzo elemento”.

Una serie di ipotesi per la squadra, poi è stato Davide ad avere l’intuizione giusta. La cosiddetta “Ultima parola“, che ha portato il trio a vincere, è infatti “Passaparola“, posta tra i termini – input “Voci” e “Catena”.

I tre ragazzi sono arrivati a “L’Ultima Catena” dopo aver battuto I Provetti, la squadra avversaria dalla Puglia, formata da Vincenzo, Annamaria e Ilaria e così chiamata per il comune corso di studi che richiede l’uso di provette in laboratorio.

All’inizio de “L’Intesa Vincente“, i campioni in carica hanno mostrato qualche difficoltà nel gioco, anche se poi sono riusciti a riprendere ritmo e ad avere la meglio in quanto a numero di parole indovinate.

Gli Scioglilingua, chi sono i nuovi campioni di Reazione a Catena

Gli Scioglilingua sono campioni di Reazione a Catena 2020 da due puntate. Dopo aver sconfitto le Coast to Coast, le tre sorelle di Casagiove, Caserta, nella loro seconda puntata hanno riconfermato il titolo e si sono anche aggiudicati la prima vincita alta di quest’anno.

A formare il brillante trio di concorrenti sono Luigi, Davide e Daniele, tre giovani ragazzi di 21 anni che vivono a Roma e che hanno scelto questo nome per la squadra, in quanto tutti e tre studiano per diventare mediatori linguistici.

In realtà, l’unico “romano vero” del gruppo è Daniele, mentre invece Luigi e Davide hanno rispettivamente origini di Terracina e di Cassino, altre due note città italiane che si trovano nella regione del Lazio.

