Recensione cuffie Xiaomi Air 2: buona qualità, prezzo conveniente ma non chiamatele AirPods

Xiaomi è il marchio più vicino ad Apple per la qualità e per il design dei prodotti, chiaramente “copiato” / “ispirato”. Il prezzo dei prodotti Xiaomi tuttavia è ben più abbordabile e quest’azienda sta ottenendo un enorme successo in Italia, con l’apertura di vari negozi su tutto il territorio, anch’essi in stile Apple con grossi tavoli in legno e pochi altri fronzoli.

Oggi andiamo a recensire le cuffie AirDots Pro 2 Air 2 di Xiaomi, un nome lunghissimo per quelle che sembrano a tutti gli effetti dei cloni delle AirPods con tanto di basetta di ricarica wireless oppure tramite USB-C.

