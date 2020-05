Il presidente della Fed, Jerome Powell gela i mercati: la ripresa dell’economia è tutt’altro che dietro l’angolo. Un allarme che si è riflesso immediatamente sui listini. Wall Street, dopo un avvio positivo ha invertito immediatamente la rotta e a fine mattinata cedeva abbondantemente oltre il 2%.

Anche in Europa, già provata dai cattivi dati sulla produzione industriale a marzo, le Borse si sono tinte di rosso. Non ha fatto eccezione Milano che ha lasciato sul terreno il 2,14%. Per l’Italia buone notizie sono arrivate invece dal fronte dello spread: il buon risultato dell’asta dei Btp ha favorito la riduzione del differenziale fino a 232 punti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Recessione senza precedenti”, dice il presidente della Fed proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento