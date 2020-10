AGI – Le misure restrittive in Francia annunciate la scorsa settimana non stanno ancora dando gli esiti sperati. Il Paese continua a macinare record di contagi giornalieri di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52.010 casi, superando per la prima voglia la soglia simbolica dei 50 mila. Nei registri dell’Autorità della sanità pubblica figurano anche 116 decessi che portano il bilancio totale delle vittime da inizio pandemia a 34.761.

Sono altri numeri però a rappresentare la drammaticità della pandemia di coronavirus in Francia: a inizio settembre il tasso di positività dei tamponi era del 4,5%, oggi è al 17%.

L’articolo Record di casi Covid nel mondo. In Francia 52 mila contagi in un giorno proviene da Notiziedi.

