Record di contagi a Malta, il governo chiude bar e discoteche

AGI – In seguito all’impennata dei nuovi casi, che ha portato i medici a minacciare lo sciopero, Malta ha annunciato nuove restrizioni per arginare la diffusione del coronavirus, mentre non si spengono le polemiche sulla vacanza siciliana del primo ministro Robert Abela, coincisa con un record di contagi.

Da mercoledì saranno chiusi i bar, le discoteche e i locali notturni a eccezione di quelli che hanno un ristorante interno, nel quale potranno essere serviti solo clienti seduti al tavolo. Le feste in barca saranno vietate ma le navi da crociera potranno attraccare purché vengano rispettate le norme di distanziamento sociale.

