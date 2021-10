Record di contagi a Trieste, Ronzulli (Fi): “Fanatismo di pochi minaccia tutti”

ROMA – “Trieste è la città italiana con il più alto numero di contagi nell’ultima settimana. E’ passata da città simbolo dei no vax e delle proteste contro il green pass a emblema dell’irresponsabilità. Spero che questi dati siano sufficienti a far comprendere quanto sia sbagliato opporsi ai vaccini e alla certificazione verde. Mi auguro sia finalmente chiaro che comportamenti palesemente sbagliati compromettono la sicurezza sanitaria e rischiano di vanificare la risposta responsabile che ha la stragrande maggioranza degli italiani ha invece dato per contrastare la pandemia. Adesso è più chiaro che mai come il fanatismo e l’ottusità di pochi stia mettendo a repentaglio la libertà di tutti i cittadini”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Rozulli.

