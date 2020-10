Record di contagi negli Usa, 79mila nuovi casi di Covid in 24 ore

AGI – Record di casi giornalieri negli Stati Uniti. Secondo il report quotidiano del New York Times,sono stati registrati oltre 79 mila contagi di coronavirus in 24 ore. E’ stato battuto così di 3 mila casi il precedente primato del 16 luglio scorso con 76 mila infezioni in un giorno.

Dall’inizio della pandemia Covid gli Usa hanno registrato 8 milioni 479.652 casi con un totale di 223.845 morti. E’ l’ultimo bilancio della John Hopkins University secondo cui solo oggi, record da luglio scorso, sono stati registrati 79.963 positivi con un totale di 880 decessi.

Lo stato con il maggior numero di decessi è New York,

