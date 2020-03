Record di guariti. I contagi rallentano ancora

Superata la soglia psicologica dei 100 mila casi di coronavirus in Italia, secondo Paese dopo gli Stati Uniti. Il bollettino di oggi della protezione civile indica 101.739 casi totali, con un aumento di 4.050 casi in un giorno, meno dei 5.217 di ieri e dei 5.974 di sabato. Per trovare un aumento in termini assoluti più contenuto di questo bisogna risalire al 17 marzo. Dati positivi condizionati oggettivamente dal trend lombardo, dove si è passati da una crescita di 1.592 ieri ai +1.154 di oggi.

Di contro tornano purtroppo ad aumentare i decessi, 812 in un giorno contro i 756 di ieri.

