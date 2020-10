Dopo la Spagna, anche la Francia supera un milione di casi di coronavirus e registra il record giornaliero di nuove infezioni. In Olanda, tra gli epicentri della seconda ondata, gli ospedali sono al limite e alcuni malati vengono inviati in Germania. Se anche il premier britannico Boris Johnson ha preso le distanze dalla cosiddetta “immunita’ di gregge” che all’inizio dell’epidemia gli era apparsa come una possibile strada per l’uscita dall’emergenza, persino un paese finora “rilassato” come la Svezia annuncia chiusure e misure antivirus. Intanto in Usa prosegue la corsa al vaccino, che potrebbe essere già pronto tra novembre e dicembre.

L’articolo Record di nuovi casi in Francia, in Olanda ospedali al limite proviene da Notiziedi.

