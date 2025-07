Record di Nvidia: prima azienda a valere più 4mila miliardi di dollari

I suoi chip per l’AI hanno conquistato il mercato

Milano, 9 lug. (askanews) – Nvidia ha fatto la storia: il gigante dei chip ha superato i 4mila miliardi di dollari di valore in Borsa, non era mai successo a nessun’altra azienda. Un primato che ha stracciato quelli precedenti di Microsoft e Apple. Solo nell’ultimo trimestre di attività Nvidia ha registrato 9 miliardi di profitti.Eppure, solo un anno fa, la capitalizzazione della società era sotto i mille miliardi; poi è esplosa l’intelligenza artificiale e la conseguente necessità di una potenza di calcolo enorme.L’azienda ha puntato al momento giusto tutte le sue risorse sui chip per l’AI, conquistando il mercato: ora i suoi prodotti sono essenziali per allenare e far funzionare modelli come ChatGPT e molte altre AI. Li usano OpenAI, Google, Meta: praticamente tutti.E gli investimenti delle Big tech in intelligenza artificiale sono destinati solo a crescere. È una corsa in cui nessuno vuole rimanere indietro.