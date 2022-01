Record Lazio con 12.345 contagi, da lunedì zona gialla. Roma a quota 6.752

ROMA – “Oggi nel Lazio su 33.300 tamponi molecolari e 80.138 tamponi antigenici, per un totale di 113.438 tamponi, si registrano 12.345 nuovi casi positivi (+3.868), sono 6 i decessi (-4), 1.154 i ricoverati (-8), 153 le terapie intensive (-1) e +979 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 6.752. Da lunedì andremo in zona gialla”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio:Asl Roma 1: sono 1.698 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.Asl Roma 2: sono 4.037 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Asl Roma 3: sono 1.017 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.Asl Roma 4: sono 366 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 5: sono 857 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Asl Roma 6: sono 1.353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore.

Nelle province si registrano 3.017 nuovi casi:Asl di Frosinone: sono 1.248 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl di Latina: sono 1.272 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Asl di Rieti: sono 308 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.Asl di Viterbo: sono 189 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

