ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un percorso che dobbiamo fare tutti insieme, qui è in gioco non solo un progetto di ricostruzione dell’Europa ma anche l’interesse nazionale perchè di fronte alla crisi dobbiamo ricostruire e superare mali antichi del Paese”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, intervenendo in Aula alla Camera prima del voto sulla Relazione della commissione Bilancio sulle linee programmatiche del Recovery Fund.

“E’ tempo che ci mettiamo a lavorare insieme per questi obiettivi – ha aggiunto -. Quello con la Commissione Ue è un dialogo più forte grazie al voto del Parlamento.

L’articolo Recovery Fund, Amendola a opposizione “Lavoriamo insieme” proviene da Notiziedi.

