Recovery Fund, Costa “Ambiente trasversale in tutte le missioni”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia riceverà circa 208 miliardi di euro dal Recovery Fund, la quota maggiore tra i Paesi membri e risulta il primo beneficiario delle risorse previste a carico dell’intero Fondo Next Generation EU con una quota pari al 28% del totale. Avremo a disposizione circa 81 miliardi a titolo di sussidi, cui si aggiungono 127 miliardi di euro di prestiti, presentando alla Commissione e al Consiglio un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) che consenta di definire un progetto di riforme e investimenti per il periodo 2021-2023”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in audizione alla commissione Ambiente della Camera sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund.

