“Abbiamo parlato del piano di recupero e l’Olanda è a favore di una collaborazione strutturale per un buon piano di recupero, che deve avere un’economia durevole e duratura. Nelle settimane prossime vogliamo incontrarci anche con altri Paesi per cercare di trovare un accordo e confrontarci su questo piano”. Lo ha detto il ministro olandese degli Esteri, Stef Blok, dopo un colloquio con l’omologo italiano Luigi Di Maio oggi alla Farnesina.

“Abbiamo di fronte a noi il compito di fare sì che la disoccupazione non aumenti e si faccia qualcosa per i tanti giovani che in Europa hanno bisogno di un futuro”,

L’articolo Recovery Fund: il ministro olandese, “Vogliamo l’accordo” proviene da Notiziedi.

