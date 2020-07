AGI – “Un’Unione dei debiti con noi non si potrà fare. Ma è chiaro che in una crisi straordinaria come questa, bisogna aiutare gli Stati che sono stati colpiti più gravemente, e che stanno attraversando peggio questa crisi sanitaria ed economica”. Così il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, intervistato dalla Frankfurter Allgemeine am Sonntag, ribadisce il suo punto di vista rispetto alla trattativa europea sugli aiuti per la pandemia del Covid-19.

Naturalmente per Kurz “Come debbano essere questi aiuti sarà discusso nei dettagli nel negoziato”, quindi aggiunge “Sono ottimista che alla fine arriveremo ad un accordo”. Sarebbe “negligente” non chiedere come l’Italia spenderà i soldi del Recovery Fund.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Recovery fund, Kurz avverte: “Negligente non chiedere all’Italia come spenderà i soldi” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento