Recovery Fund, la Commissione Ue fissa le tappe

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Sostenibilità ambientale, produttività, equità e stabilità macroeconomica: sono questi i quattro punti da cui deve partire la ripresa, secondo la Commissione europea. L’esecutivo comunitario ha presentato questa mattina il funzionamento del Recovery and Resilience Facility, lo strumento più importante del Next Generation EU: 672 miliardi di euro in totale, suddivisi fra prestiti e sovvenzioni.

L’obiettivo rimane sempre quello di una “ripresa verde, digitale e sostenibile”, si legge su una nota ufficiale della Commissione. Per beneficiare di questo ‘serbatoiò europeo, gli Stati dovranno presentare – entro il 30 aprile 2021 – un accorato piano di riforme che rispetti le indicazioni giunte dalle istituzioni europee nelle raccomandazioni del 2019 e del 2020.

