Recovery fund: lunedì Conte sarà dalla cancelliera Merkel

AGI – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lunedì sarà in Germania per un bilaterale con la cancelliera tedesca Angela Merkel, in vista del consiglio europeo sul ‘Next generation Ue’ e sul bilancio pluriennale dell’Unione di venerdì e sabato. Stando a una nota diffusa da palazzo Chigi, l’incontro tra Conte e Merkel sarà alle 16 nel castello di Meseberg, residenza del governo tedesco che si trova 65 chilometri a Nord di Berlino.

Intanto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, intervistato dalla Frankfurter Allgemeine am Sonntag, ha ribadito il suo punto di vista rispetto alla trattativa europea sugli aiuti per la pandemia del Covid-19: “Un’Unione dei debiti con noi non si potrà fare.

