Recovery plan e ruolo del Parlamento, chi decide nei Paesi Ue?

AGI – Recovery plan e ruolo del Parlamento: è uno dei temi cardine del dibattito politico in Italia, in vista della presentazione da parte del governo del piano dettagliato di investimento dei 209 miliardi destinati al nostro Paese.

Secondo il report realizzato dal Cerdp (Centre européen de recherche et de documentation parlementaires, rete infra-parlamentare per lo scambio di informazioni e documentazione, di cui fa parte la Camera dei deputati), il Parlamento viene coinvolto nella maggior parte dei Paesi Ue, anche se si tratta di un coinvolgimento più a titolo informativo sulle scelte che i governi si apprestano a compiere che non l’attribuzione di un ruolo centrale e decisionale.

