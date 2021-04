Recovery plan, i sindaci incontrano Draghi: “Finanziamenti, iter semplificati e assunzioni”

ROMA – “Abbiamo rinnovato al presidente Draghi la richiesta dei sindaci italiani: portare il contributo fondamentale dei Comuni all’impresa straordinaria di rilancio del Paese che è il recovery plan. Abbiamo ottenuto rassicurazioni riguardo al nostro ruolo e agli interventi necessari per metterci in condizione di attuare il piano”. Lo dichiara il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, al termine dell’incontro dei quattordici sindaci delle città maggiori con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

“Nel confronto col premier, sempre attento alle nostre richieste- continua Decaro- abbiamo evidenziato che coinvolgere gli amministratori locali è fondamentale per non sprecare l’occasione del recovery plan, obiettivo che condividiamo col governo e con l’intero Paese. Tre le questioni fondamentali che gli abbiamo sottoposto: servono finanziamenti diretti alle città, per evitare di perdere tempo in decreti interministeriali e bandi regionali; sono necessari interventi di semplificazione degli iter di autorizzazione dei progetti e assegnazione dei fondi; riteniamo indispensabili assunzioni a tempo determinato legate alle attività del recovery. In sintesi per realizzare gli obiettivi del piano straordinario servono fondi, iter rapidi e persone in grado di tradurre le intenzioni in opere”.

“Dall’incontro di oggi- evidenzia Dario Nardella, sindaco di Firenze e coordinatore dei sindaci metropolitani- sono emerse novità e conferme a partire dal riconoscimento delle Città Metropolitane tra gli enti attuatori del piano nazionale di resilienza e rilancio. È stata poi confermata l’intenzione di avviare concorsi per assumere a tempo determinato i profili tecnici necessari per seguire l’andamento del piano e quella di procedere velocemente con la semplificazione normativa, anche attraverso la riforma della giustizia civile e della pubblica amministrazione, operazioni indispensabili per comprimere i tempi di realizzazione delle opere”. Infine il coordinamento dei sindaci metropolitani ha trasmesso agli uffici del presidente Draghi il dossier nel quale sono contenuti anche alcuni progetti bandiera città per città, a partire dall’ambiente e dalla transizione digitale. Il ministro Franco ha poi rassicurato i sindaci in merito all’impegno del Governo ad aiutare gli enti locali nella difficile gestione dei bilanci del 2021, in particolare su Tari e Cosap. “Siamo estremamente soddisfatti di questo incontro- conclude Nardella- e come sindaci metropolitani siamo pronti a sostenere l’azione del governo sulla difficile ma fondamentale opera di rilancio del sistema paese”.

