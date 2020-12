AGI – Spiragli di intesa per superare lo stop al negoziato sul Recovery Fund imposto da Ungheria e Polonia. Al termine della riunione degli ambasciatori dei 27 in preparazione del Vertice dei leader Ue di domani e dopodomani, fonti diplomatiche europee fanno sapere che la presidenza tedesca ha messo sul tavolo un testo che “interpreta giuridicamente” il meccanismo di tutela dello stato di diritto e che determinerebbe “la sospensione della procedura” contro i Paesi accusati di non rispettare l’indipendenza della magistratura “finché la Corte europea di giustizia non si pronuncia”.

Secondo quanto apprende l’Agi il testo “che oggi ha incassato la reazione positiva” degli ambasciatori verrà sottoposto ai leader europei durante il summit,

L’articolo Recovery: spiragli di intesa al Vertice Ue proviene da Notiziedi.

