Recupero Juventus-Napoli, spunta la possibile data: dipende dalla sfida con il Granada

Il primo ricorso presentato dal club di De Laurentiis alla Corte d’Appello era stato respinto, ma a dicembre il CONI ha ribaltato la sentenza. Juventus-Napoli, inizialmente omologata col 3-0 a tavolino e col -1 in classifica inflitto agli azzurri che non si presentarono a Torino, si rigiocherà. Il verdetto del Collegio di Garanzia del CONI fa sorridere la squadra di Gattuso e dunque cambia gli scenari, ma adesso bisogna capire quando sarà possibile disputare la partita valida per la terza giornata di Serie A. Originariamente. era prevista lo scorso 4 ottobre e non è stata mai disputata.

Recupero Juventus-Napoli, spunta la possibile data

Il calendario fitto di impegni ha sempre reso complicato trovare una data in cui rigiocare Juve-Napoli. Oltre a Coppa Italia, Champions, Europa League e campionato, c’era da considerare anche la finale di Supercoppa Italiana che il 20 gennaio ha visto opposti proprio bianconeri e azzurri. La data del recupero Juventus-Napoli potrebbe essere decisa dall’Europa League. Qualora, infatti, gli azzurri venissero eliminati dal Granada ai sedicesimi, non avrebbero più l’impegno continentale da onorare nella settimana che va dal 15 al 21 marzo. Lo riporta il portale goal.com.

